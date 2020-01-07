США начали разрабатывать санкции против Ирака 7.01.2020, 9:50

Они затронут бизнес с иракскими деловыми кругами.

США начали разработку санкций против Ирака в связи с тем, что парламент республики принял резолюцию о выводе всех иностранных войск из страны. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в администрации (перевод — lenta.ru).

По данным собеседника издания, в частности, рассматривается возможность запретить бизнесу США работать с иракскими деловыми кругами. Американский лидер Дональд Трамп днем ранее пригрозил Багдаду экономическими рестрикциями, если тот проявит враждебность по отношению к Вашингтону. «Такие шаги станут очень необычным действием против союзника, которого США поддерживали почти 20 лет и потратили на него сотни миллиардов долларов», — пишет издание.

Отмечается, что американские власти намерены немного подождать, чтобы посмотреть, пойдет ли иракская сторона дальше заявлений. Собеседник издания подчеркнул, что будет трудно ввести санкции без ущерба интересам США.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили свое разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран в свою очередь назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.