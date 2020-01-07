Политолог: Кремль дал понять Лукашенко, что будет вести дела не с ним 6 7.01.2020, 9:59

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Фото: Getty Images

Все может быть решено до лета.

Российский политолог Валерий Соловей считает, что у Москвы есть достаточно рычагов давления на Лукашенко. Об этом он заявил «Фонтанке».

Он считает, что тема слияния России и Беларуси «не закрыта», и она «может перейти в практическую плоскость через несколько месяцев»: «Через несколько месяцев будет гораздо больший масштаб «свершений».

Эксперт не считает, что для «углубленной интеграции» могут понадобиться референдумы.

«Я не думаю, что будут нужны референдумы. Для этого будут использованы более примитивные, но более сильнодействующие средства. Например, такое давление на Лукашенко, что он просто не сможет устоять».

Политолог считает, что Кремль еще не использовал все возможности для «согласия» белорусского правителя.

Эксперт уверен, что на Лукашенко «можно давить так, что он согласится».

«Насколько мне известно, ему сформулировали дилемму следующим образом: интеграция будет с тобой или без тебя, выбирай. Ну, вот он пока все мнется. Все должно быть решено до лета», — резюмировал Соловей.