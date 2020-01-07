Экс-следователь по делу «эскадронов смерти» рассказал, почему у него прошли обыски 7.01.2020, 11:10

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Даже Тарантино не додумался бы до такого сценария.

Подозреваемого в убийстве женщины, останки которой нашли в Свислочи, задержали. Им оказался 26-летний иностранец, сообщает «Белсат».

Как сообщают следователи, 28 декабря между ним и погибшей, у которой он временно жил в Минске, возник конфликт. В результате мужчина задушил 37-летнюю хозяйку квартиры. Ранее по этому делу в квартире известного правозащитника, экс-следователя по делу «эскадронов смерти» Олега Волчека провели обыски.

Журналисты побеседовали с самим Олегом Волчеком, правозащитником, руководителем центра «Правовая помощь населению».

«…У меня не было слов, как я был зол. Они подняли полподъезда, и, понимаете, там, где я депутатом горсовета был, — люди меня знают, мою маму знают, мою семью знают — они говорили: «Здесь произошло тяжкое преступление!» И люди после звонят в панике: «Как , Олег что-то совершил? Или брат совершил?» […]

Говорят: к Вам должен приехать следователь. Ну, ладно, если бы один приехал следователь, а это целая бригада: и криминалисты, и биологи, с аппаратурой приехали. И вот тогда мне уже все это надоело, я и говорю: давайте, рассказывайте, что случилось. И тогда мне предъявляет Медведева, старшая следователь по особо важным делам: подозревается, что в вашей квартире было совершено убийство, расчленение трупа на Свислочи. Я говорю: ну, знаете, уже даже Тарантино до такого не додумался бы сценария…», — рассказал правозащитник.