В Беларуси продолжат судить сторонников независимости 16 7.01.2020, 13:15

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Фото: tut.by

45 судов за три дня.

В стране продолжаются суды над участниками акций в поддержку независимости Беларуси. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Новые суды начнутся 8 января и за три дня состоится не менее 45 судебных заседаний. Суды пройдут как в столице, так и в других городах. Всех фигурантов обвиняют в нарушении статьи 23.34 КоАП о несанкционированных массовых акциях.

Среди тех, кого будут судить, есть известные политики, общественные активисты, блогеры, литераторы, журналисты, а также рядовые участники.

Так, 8 января в Минске будут судить Елену Толстую, Михаила Воронцова, Алану Гебремариам, в Пинске – Дмитрия Тарасюка и Николая Михалевича.

На следующий день в столице пройдут суды над Вячеславом Сивчиком, Натальей Ладутько, Борисом Дубровском, Андреем Кудиком, Борисом Аникеевым, Виктором Ковальковым (отцом Викентием), Анной Шапутько, Анатолием Лебедько, Андреем Шипулиным, Николаем Масловским, А.Сюдаком, Лявоном Борщевским, Евгением Батурой, Еленой Толстой, Николаем Козловым, Юрием Татуро, Яном Грибом.

По два процесса пройдет в отношении Максима Урбановича, который сейчас находится под арестом, Андрея Хранкова, Елены Янушковской, Петра Садовского, Виталия Тригубова.

В Пинске будут судить Татьяну Кебикову, в Витебске – Татьяну Северинец.

Продолжит свою работу судебный конвейер и 10 января. На очереди процессы над Ольгой Быковской, Юрием Беленьким, Юрием Губаревичем, Ниной Багинской, Дианой Середюк, Светланой Коваленко, Владимиром Некляевым, Владимиром Орловым, Эдуардом Пальчисом, Артуром Смоляковым.

В Лиде суда в этот день ожидает Илья Шаблинский.

Правозащитникам также известно, что протоколы об административном правонарушении по статье 23.34 КоАП составили также на Вячку Касинерова, Алеся Круткина, Вячеслава Сивчика, Бориса Аникеева, Игоря Борисова, Наталью Саматыю, Ольгу Ковалькову, Наталью Стрельченко и других. Даты судов в отношении них пока не назначены.

На данный момент репрессии против участников мирных акций за независимость Беларуси, которые состоялись 7, 8, 20 и 21 декабря, уже затронули десятки человек. 11 активистов были осуждены на арест, остальные получили штрафы.