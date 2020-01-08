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Иран атаковал военные базы США в Ираке

  • 8.01.2020, 8:08
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Иран атаковал военные базы США в Ираке
Иллюстрационное фото

Удар нанесен баллистическими ракетами.

Военно-воздушная база Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой находятся американские солдаты, подверглась ракетной атаке со стороны Ирана. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в ночь на среду, 8 января, передает dw.com.

Кроме того, еще несколько американских военных объектов в Ираке атакованы баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Об этом сообщила во вторник телекомпания ABC со ссылкой на источник в американской администрации (перевод — ТАСС).

По словам источника телекомпании, в результате ракетного удара пострадал американский объект в окрестностях города Эрбиль на севере Ирака, а также авиабаза Айн аль-Асад на западе страны.

Атака названа в заявлении актом возмездия за убийство иранского генерала Касема Сулеймани. Сообщая, что по авиабазе было выпущено не менее девяти ракет, Тегеран заявил о «полном разрушении» объекта в результате атаки.

В Минобороны США заявляют о нападении на две свои базы. По данным Пентагона, база в Эрбиле также подверглась ракетным ударам. По сведениям американских военных, Иран запустил более дюжины баллистических ракет. В то же время пока в Пентагоне не готовы оценить нанесенный ущерб. Неизвестно также, есть ли погибшие в результате ракетных ударов.

Отношения США и Ирана резко обострились после того, как 3 января американская авиация нанесла удар по аэропорту Багдада, в результате чего был убит иранский генерал Касем Сулеймани, возглавлявший спецподразделение КСИР «Аль-Кудс».


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