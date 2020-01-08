В Тегеране разбился украинский самолет со 170 пассажирами 8.01.2020, 8:12

17,905

Иллюстрационное фото

(обновляется) Лайнер взлетел из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Украинский самолет со 170 пассажирами разбился в Тегеране. Об этом сообщает Reuters (перевод — УНИАН).

«Боинг 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 170 пассажирами и членами экипажа на борту», - говорится в сообщении.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) 8 января 2020 г.

Потерпевший крушение авиалайнер Boeing-737 «Международных авиалиний Украины», на борту которого находилось не менее 170 пассажиров, летел в Киев.

«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде.

«Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.

По некоторым данным, на место крушения направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи. По данным Джафарзаде, на борту находилось около 170 пассажиров. По предварительной информации IRNA, «самолет направлялся в Киев... и имел 170 пассажиров и экипаж».

Фото: Mohammad Nasiri / AP

Представители аэропорта Тегерана официально подтвердили крушение украинского самолета. По новой информации, на борту самолета находились 167 пассажиров.

Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данных сервиса, борт упал незадолго после вылета. «Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра», - говорится в сообщении.

Вероятность того, что на потерпевшем крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.

Об этом заявил глава организации «Красного полумесяца» Ирана Мортеза Салими, сообщает УНИАН.

«Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет», - приводит его слова агентство ISNA.

Фото: irna.ir

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром 8 января недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана, пишет издание Al Hadath (перевод — snob.ru).

Издание не ссылается на конкретный источник и не приводит никакой дополнительной информации.

Иранские службы спасения нашли черный ящик украинского Boeing-737.

Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация IRIB.

Отмечается, что черный ящик обнаружили в окрестностях иранской столицы и уже передали правоохранительным органам страны.

По данным властей Ирана, причиной авиакатастрофы самолета Международных авиалиний Украины стали «проблемы с двигателем».

Об этом заявил представитель Министерства дорог и городского развития Ирана, которое также занимается вопросами гражданской авиации, сообщает агентство IRNA.

Он опроверг версию о том, что причиной падения мог стать ракетный удар.

«Если бы авария была вызвана ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к катастрофе», — отметил представитель ведомства.

Большинство пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Тегеране, были гражданами Ирана.

Об этом сообщил глава иранского управления по чрезвычайным ситуациям, передают РИА Новости.

По данным СМИ, на борту упавшего лайнера находилось 2 украинца и около 13 членов экипажа из Украины.

Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане:

граждане Ирана - 71

граждане Канады -73

граждане Германии - 4

граждане Великобритании - 3

граждане Швеции - 8

граждане Афганистана - 6.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал поездку в Оман и возвращается в Киев после сообщения о крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана.

Об этом в среду, 8 января, сообщил Офис президента Украины в Twitter.

"Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман и возвращается в Киев", - говорится в сообщении Офиса президента.

Зеленский также выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.

Соответствующий пост президент Украины опубликовал в своем Telegram-канале. «Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал Зеленский.

Посольство Украины в Иране сообщило, что по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

Об этом говорится в официальном заявлении посольства.

«08.01.2020 ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев», - говорится в сообщении.

На борту украинского Boeing 737, который потерпел крушение в Тегеране, находилось 168 пассажиров и 9 членов экипажа. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Также сообщается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины создал оперативный штаб в связи с авиакатастрофой Boeing 737 в Тегеране.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского при Совете национальной безопасности и обороны Украины создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины» («МАУ») в Иране. В состав оперативного штаба вошли премьер-министр Украины, министр иностранных дел Украины, министр обороны Украины, министр внутренних дел, председатель Службы безопасности Украины, председатель Службы внешней разведки Украины, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Руководство оперативным штабом по поручению президента Украины осуществляет Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Посольство Украины в Иране сообщило, что по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

Об этом говорится в официальном заявлении посольства, передает УНИАН.

«08.01.2020 ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 5:30 по минскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. В настоящее время версия теракта или ракетной атаки исключается.

По предварительным данным, белорусов на борту украинского самолета, разбившегося под Тегераном, не было. Об этом tut.by сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

«По предварительной информации, граждан Беларуси на борту не было, посольство Беларуси в Иране продолжает уточнять ситуацию», — рассказал Анатолий Глаз.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко назвал количество пассажиров рейса PS752 по странам происхождения.

Соответствующее сообщение появилось в Twitter министра.

«Сейчас нам известна следующая информация относительно стран происхождения погибших в катастрофе #PS752: Иран - 82; Канада - 63; Украина - 2 + 9 (экипаж); Швеция - 10; Афганистан 4; ФРГ - 3; Великобритания – 3», – сказано в сообщении.

Наразі нам відома наступна інформація щодо країн походження загиблих в катастрофі #PS752:

Іран - 82;

Канада - 63;

Україна - 2 + 9(екіпаж);

Швеція - 10;

Афганістан - 4;

ФРН - 3;

Велика Британія - 3.

Висловлюємо наші співчуття. Українська влада продовжує розслідування. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) January 8, 2020

Президент Украины Владимир Зеленский после катастрофы самолета МАУ в Иране распорядился проверить весь флот гражданской авиации Украины.

«Независимо от выводов о причинах катастрофы в Иране, будет проведена проверка летной годности всего гражданского флота», — сообщил Зеленский в Facebook.

Также Зеленский поручил ГПУ начать уголовное производство по факту крушения украинского самолета в Иране.