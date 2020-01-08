Появилось видео обстрела американских баз в Ираке 8.01.2020, 8:21

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Иллюстрационное фото

На записи видно, как в небе в ночное время суток летят огненные снаряды.

Опубликованы первые кадры обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке. Видео разместило агентство IRIB News Agency, сообщает РБК.

На записи видно, как в небе в ночное время суток летят огненные снаряды.

Похожую запись опубликовало в своем Twitter Press TV, сопроводив сообщением: «первые кадры нацеленных на авиабазу Аль-Асад ракет в ответ на убийство генерала Сулеймани».

Ночью Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил около десятка баллистических ракет по двум авиабазам США в Ираке. В настоящий момент Вашингтон оценивает предварительный ущерб. Источник CNN сообщил, что после обстрела базы Айн-аль-Асад есть пострадавшие среди иракцев.

В КСИР заявили, что обстрел последовал на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого американцы ликвидировали накануне возле аэропорта Багдада. В Пентагоне отмечали, что провели операцию по приказу президента США Дональда Трампа в оборонительных целях. Тегеран пообещал «суровую месть» за гибель Сулеймани.