Появилось видео обстрела американских баз в Ираке
- 8.01.2020, 8:21
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На записи видно, как в небе в ночное время суток летят огненные снаряды.
Опубликованы первые кадры обстрела Корпусом стражей исламской революции (КСИР) американских баз в Ираке. Видео разместило агентство IRIB News Agency, сообщает РБК.
На записи видно, как в небе в ночное время суток летят огненные снаряды.
Похожую запись опубликовало в своем Twitter Press TV, сопроводив сообщением: «первые кадры нацеленных на авиабазу Аль-Асад ракет в ответ на убийство генерала Сулеймани».
🔴 🇮🇷 JUST IN 🇮🇷 🔴— Press TV (@PressTV) 7 января 2020 г.
PRESS TV EXCLUSIVE
First #IRGC footage emerges showing #Iran missiles targeting #AinAlAssad airbase in #Iraq in response to General #Soleimani's assassination.#GeneralSoleimani #DecisiveResponse #SoleimaniAssassination pic.twitter.com/vpXA0HvLXG
Ночью Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил около десятка баллистических ракет по двум авиабазам США в Ираке. В настоящий момент Вашингтон оценивает предварительный ущерб. Источник CNN сообщил, что после обстрела базы Айн-аль-Асад есть пострадавшие среди иракцев.
В КСИР заявили, что обстрел последовал на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, которого американцы ликвидировали накануне возле аэропорта Багдада. В Пентагоне отмечали, что провели операцию по приказу президента США Дональда Трампа в оборонительных целях. Тегеран пообещал «суровую месть» за гибель Сулеймани.