При крушении украинского самолета в Тегеране никто не выжил 8.01.2020, 8:58

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Иллюстрационное фото

По предварительным данным, на борту самолета находилось около 167 человек.

Вероятность того, что на потерпевшем в среду крушение украинском самолете в Тегеране остались живые пассажиры, равна нулю.

Об этом заявил глава организации «Красного полумесяца» Ирана Мортеза Салими, сообщает УНИАН.

«Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет», - приводит его слова агентство ISNA.

Авиакатастрофа случилась возле иранского аэропорта Имама Хомейни / фото из сети

По данным Reuters, украинский самолет со 180 пассажирами разбился в Тегеране. Позже стало известно, что на борту находилось 167 человек. Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.