Большинство пассажиров разбившегося в Тегеране украинского самолета были иранцами и канадцами 8.01.2020, 10:54

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ФОТО: IRNA.IR

(обновлено) Появились данные о гражданстве пассажиров и экипажа.

Большинство пассажиров украинского самолета, потерпевшего крушение в Тегеране, были гражданами Ирана.

Об этом сообщил глава иранского управления по чрезвычайным ситуациям, передают РИА Новости.

CНБО Украины заявил, что на борту самолета украинской авиакомпании МАУ, который сегодня потерпел крушение в Иране, находилось 11 граждан Украины.

Остальными пассажирами на борту Boeing 737 были иностранные граждане:

граждане Ирана - 71

граждане Канады -73

граждане Германии - 4

граждане Великобритании - 3

граждане Швеции - 8

граждане Афганистана - 6.

Ранее в организации «Красный полумесяц» Ирана заявили, что вероятность того, что на упавшем в Тегеране украинском самолете остались живые пассажиры, равна нулю.

Украинский самолет Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни.

Сначала появилась информация, что на его борту находились 180 пассажиров и членов экипажа. Впоследствии в минавиации Ирана уточнили, что в самолете были 167 человек. По предварительной информации IRNA, самолет направлялся в Киев.