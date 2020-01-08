Посольство Украины в Иране: Версия теракта или ракетной атаки на самолет исключается 8.01.2020, 11:55

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Дипмиссия заявила о том, что украинский самолет разбился в результате аварии двигателя.

Посольство Украины в Иране сообщило, что по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам.

Об этом говорится в официальном заявлении посольства, передает УНИАН.

«08.01.2020 ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 5:30 по минскому времени) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев», - говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. В настоящее время версия теракта или ракетной атаки исключается.

Также сообщается, что по данным компании МАУ, на указанный рейс приобрели билеты 168 человек. Сейчас выясняется кто из пассажиров не присутствовал на борту и наличие среди пассажиров граждан Украины. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

«Все пассажиры и члены экипажа погибли», - отмечается в сообщении. Посольство активно занимается выяснением обстоятельств катастрофы и формальностями, связанными с этим.