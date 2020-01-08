Исчезло заявление посольства Украины в Иране об исключении версии теракта или ракетной атаки 8.01.2020, 13:26

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Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией.

На сайте посольства Украины в Иране исчезло заявление о том, что причиной авиакатастрофы украинского самолета в Иране, по предварительным данным, стала авария двигателя по техническим причинам, а версия теракта или ракетной атаки исключается, cообщает hromadske.ua.

Зато там появились такие строки: «Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера».

Ранее иранские СМИ назвали предварительной причиной катастрофы технические неисправности. В то же время иорданское издание Al-Hadath сообщило, что самолет могли случайно сбить ракетой. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по двум военным базам США в Ираке. Это стало ответом на гибель иранского генерала Касема Сулеймани, которого 3 января убили недалеко от Багдада по приказу президента США Дональда Трампа.