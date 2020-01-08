закрыть
8 января 2020, среда, 18:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Пенсии в Литве станут еще больше

  • 8.01.2020, 16:02
  • 1,410
Пенсии в Литве станут еще больше

С января пенсии в среднем увеличатся на 9%.

С января 2020 года Фонд социального страхования ("Содра") начинает платить увеличенную на 1,83% после индексации пенсию, пишет Delfi.

"Увеличенные пенсии жители Литвы получат с января – раньше, чем указано в поправках к закону о социальном страховании", – сказала директор "Содры" Юлита Варанаускене.

Только получатели преждевременно начисляемых пенсий получат повышенные пенсии с февраля, поскольку им пенсии платят за прошлый месяц, сообщает "Содра". Средняя пенсия жителей, у которых есть необходимый 30-летний стаж, с января увеличится на 34 евро: на 31 из-за индексации и на 3 евро из-за повышения размера базовой пенсии.

Всего с января пенсии в среднем увеличатся на 9%. С января все пенсии индексируются на 8,11%, кроме того, парламент Литвы принял решение на 1,83% увеличить базовый размер пенсии.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский