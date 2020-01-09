Трамп озвучил новые меры в отношении Ирана 9.01.2020, 8:13

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США выступил с обращением к нации.

В конфликте с США Иран был вынужден отступить, и это хорошо для мира. Об этом в телеобращении к нации заявил Дональд Трамп. Он также пообещал Тегерану новые экономические санкции.

«США немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции будут действовать, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал Трамп.

Американский президент обвинил Тегеран в поддержке терроризма и заверил, что, пока он находится у власти, Иран не будет иметь ядерное оружие.

Он также призвал Европу, Китай, Россию и другие страны отказаться от соглашения по ядерной программе и начать работу над новой сделкой, которая сделает мир более безопасным и мирным.

Ракетные удары Ирана по американским военным базам нанесли незначительный урон. Жертв удалось избежать благодаря работе системы раннего предупреждения.

«Похоже, Иран отступил, это хорошо для всего мира», — заявил Трамп. Он также сообщил, что попросит НАТО активнее участвовать в процессах на Ближнем Востоке.

«Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете», — обратился Трамп к гражданам и руководству Ирана.

Обострение на Ближнем Востоке

3 января Вашингтон провел спецоперацию, в результате которой погиб командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Позже Трамп заявил, что удары были нанесены по его приказу, а Сулеймани он назвал «террористом номер один в мире», который «планировал неминуемые нападения» на американцев. Он также пригрозил ударом по 52 объектам в Иране в случае атаки на американцев.

8 января Иран выпустил более 10 баллистических ракет по объектам США в Ираке.

При этом, власти в Багдаде заранее уведомили американских официальных лиц о том, по каким военным базам Иран нанесет ракетные удары. Об этом сообщил в среду телеканал CNN.