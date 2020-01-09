закрыть
9 января 2020, четверг, 10:18
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Постпред Ирана при ООН заявил о «завершении мести» за Сулеймани

  • 9.01.2020, 9:24
  • 2,109
Постпред Ирана при ООН заявил о «завершении мести» за Сулеймани
Маджид Тахт-Раванчи
Фото: EPA

Что это означает?

Иран завершил месть США за убийство генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, передает ТАСС.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены», — сказал постпред. Он также добавил, что Иран не будет предпринимать новых военных действий при условии отсутствия агрессии со стороны Соединенных Штатов.

В то же время, министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что Тегеран и впредь, будет действовать пропорционально в случае нападения со стороны США, передает Tehran Times.

В ноября на 8 января Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по авиабазе США Айн аль-Асад, расположенной в Ираке. Так Иран отреагировал на убийство командира КСИР Касема Сулеймани, который погиб 3 ноября в результате атаки США вблизи аэропорта Багдада. В Пентагоне заявили, что это было сделано по приказу американского президента Дональда Трампа в оборонительных целях. По мнению властей США, Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих.


популярное за неделю

Мнение

Крапленая 31-я карта
Крапленая 31-я карта Валерий Карбалевич
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти
Спасти Беларусь можно только отстранив государственного изменника от власти Николай Статкевич
Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский