Санчес возглавил первое коалиционное правительство в новейшей истории Испании 9.01.2020, 10:50

Педро Санчес

Король Филипп VI принял присягу лидера испанских социалистов.

Генсек Испанской социалистической рабочей партии Педро Санчес накануне принес присягу в качестве премьера страны, сообщает Reuters. Хотя в первом туре ему не удалось получить абсолютное большинство голосов депутатов, во втором туре 7 января его кандидатуру одобрили с небольшим перевесом.

Как и в июне 2018 года, когда Санчес возглавил кабмин после коррупционного скандала, он присягал без Библии и распятия. Присягу принимал глава государства, король Филипп VI.

До этого все правительство страны уже около восьми месяцев находилось в статусе исполняющего обязанности: после апрельских выборов, когда ИСРП на фоне коррупционного скандала с их главными конкурентами –консервативной Народной партией – получила большинство мест, им не удалось сформировать правительство и были объявленые новые досрочные выборы.

Во втором туре Санчеса поддержали 120 депутатов его партии, ряд представителей небольших партий и крайне левая Unidas Podemos, вошедшая в парламент в 2015-м. В совместном заявлении они пообещали отменить ряд спорных решений консерваторов, включая трудовую реформу 2012 года, сократившей ассигнования на социальные программы.