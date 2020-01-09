Всемирный банк подтвердил прогноз замедления экономики Беларуси 4 9.01.2020, 15:30

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Экономисты считают, что Минск не получит компенсацию за налоговый маневр.

Всемирный банк подтвердил пониженный в ноябре прошлого года прогноз по росту экономики Беларуси в 2020-2021 годах, сообщает "Интерфакс".

В 2020 году ожидается рост ВВП Беларуси на уровне 0,9%, в 2021 году – замедление до 0,5%, сообщается в январском экономическом докладе ВБ "Глобальные экономические перспективы", опубликованном в четверг. По сравнению с июньским прогнозом динамика роста ВВП Беларуси в 2020 и 2021 году снижена на 0,4 и 0,7 процентного пункта соответственно.

По оценке ВБ, в 2022 году сохранится положительная динамика роста ВВП Беларуси на уровне 0,5%.

По итогам 2019 года ВБ ожидает рост ВВП Беларуси на уровне 1%.

Как сообщалось, соответствующие оценки по прогнозу ВВП Беларуси ВБ представил в ноябре 2019 года.

Пересмотр осуществлен "на фоне ожидаемого ухудшения внешних условий, ограниченных возможностей для стимулирования спроса, а также неопределенностью в отношении белорусско-российских переговоров по вопросам дальнейшей экономической интеграции и оказания двусторонней финансовой поддержки", поясняли в ВБ.

Как отмечал в ноябре на пресс-конференции экономист ВБ Кирилл Гайдук, прогноз банка в середине года основывался на предположении о том, что "будет какая-либо компенсация, скажем, в районе 50% от потенциальных потерь Беларуси от налогового маневра". "Сейчас мы видим, что пока ситуация очень неопределенная, поэтому наш (новый -прим.) прогноз построен на том, что компенсации пока не предвидится", - добавил он.