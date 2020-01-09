В Абхазии оппозиционеры штурмовали «администрацию президента» 1 9.01.2020, 16:53

Рауля Хаджимба призывают уйти в отставку.

В оккупированной РФ грузинской Абхазии сотни протестующих штурмовали «администрацию президента» в городе Сухуми. Они требуют от «президента» Рауля Хаджимба сложить полномочия.

Об этом передает «Кавказский узел».

Оппозиционная партия «Айтайра» призывает «президента» уйти в отставку, чтобы разрядить ситуацию.

Отмечается, что протестующим не удалось попасть в здание через выбитые двери, они пытались пролезть через окна. Позже митингующие все-таки прорвались во внутрь. По информации издания, работников администрации отпустили домой.

Как передает Jam-news, главным требованием протестующих является признание нелегитимными результаты выборов президента 8 сентября 2019 года. Тогда Хаджимба победил во втором туре так называемых выборов президента: за него проголосовали 47,39% избирателей, а за другого кандидата, Алхаса Квицинию — 46,17%. Протестующие отмечают, что хотя Хаджимба и набрал больше голосов, чем его оппонент, по закону победитель должен получить 50%+1 голос всех проголосовавших избирателей.

Оппозиция требует назначения новых выборов. Окончательное решение должны были принять 9 января на заседании кассационной инстанции Верховного суда. После выборов Алхаса Квициния подал жалобу на решение ЦИК о признании итогов выборов. Квициния обжаловал итоги выборов, но Верховный суд Абхазии отказался удовлетворить его иск. После чего кандидат подал апелляцию.

Впрочем, заседание не состоялось: суд отвел кандидатуру одного из судей — Романа Кварчия, которого оппозиция считает заинтересованным лицом из-за того, что его кандидатуру предложил «президент».

В течение двух месяцев должен быть сформирован новый состав кассационной инстанции. После чего жалоба Квинция будет рассмотрена снова.