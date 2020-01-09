Украинский ПЕН-центр призвал власти Беларуси прекратить репрессии 4 9.01.2020, 19:49

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Украинские литераторы осудили репрессии режима Лукашенко.

Члены Украинского ПЕН-центра призывают белорусские власти прекратить репрессии и преследование общественных деятелей и писателей, которые являются лицом современного белорусской литературы и представляют культуру Беларуси во всем мире.

«Украинские писатели с тревогой наблюдают за событиями в соседней Беларуси, - отмечается в заявлении Украинского ПЕН-центра. - В столице и ряде других городов недавно прошли массовые акции протеста против углубления интеграции с Российской Федерацией. Режим Александра Лукашенко отреагировал на эти проявления несогласия с его политикой усилением репрессий.

Задержанных активистов, среди которых немало наших коллег-литераторов, членов Белорусского ПЕН-центра, арестовывают или административно штрафуют на серьезные суммы только за высказывание своих мыслей и убеждений».

Украинские писатели выразили свою солидарность с общественными активистами Павлом Северинцем и Еленой Толстой, переводчиком и бывшим депутатом Левоном Борщевским и первым белорусским дипломатам, языковедом Петром Садовским, поэтом Владимиром Некляевым и писателем Владимиром Орловым.

Заявление подписали 37 украинских литераторов и правозащитников, в том числе Андрей Курков, Мирослав Маринович, Александр Ирванец, Евгений Захаров, Андрей Бондарь, Игорь Козловский, Сергей Жадан, Павел Коробчук, Оксана Куценко и другие.