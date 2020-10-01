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Ряд игроков хоккейного минского «Динамо» сдал положительный тест на COVID-19

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  • 1.10.2020, 18:15
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Ряд игроков хоккейного минского «Динамо» сдал положительный тест на COVID-19
Фото: tut.by

Коронавирус подозревают и у тренеров.

Председатель федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков выведет минское "Динамо" на матч КХЛ в роли главного тренера в четверг вечером из-за подозрений на коронавирус у тренеров и игроков команды.

"Дмитрий Басков выведет минское "Динамо" на матч в качестве главного тренера. Уже сегодня вечером главу наблюдательного совета клуба ожидает вынужденный дебют в КХЛ в качестве тренера", - сообщили в пресс-службе белорусского клуба.

Как выяснилось накануне матча, по приезду в столицу Латвии у всех членов минского клуба были взяты тесты на коронавирусную инфекцию. "У ряда игроков и представителей административно-тренерского штаба тесты показали первично положительный результат на коронавирус, что делает их участие в матче невозможным", - пояснили в минском клубе.

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