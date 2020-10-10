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Китай раздаст гражданам цифровой валюты на $1,5 миллиона

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  • 10.10.2020, 10:23
  • 2,361
Китай раздаст гражданам цифровой валюты на $1,5 миллиона

Эксперимент будет продолжаться неделю.

Национальный банк Китая и власти города Шэньчжэнь начали совместный эксперимент. Китайское правительство планирует ввести цифровую валюту — цифровой юань, пишет dev.by.

В рамках проверочного запуска всем участникам акции будет подарено в общей сложности 10 миллионов юаней (около $1,5 миллионов). В рамках акции китайские граждане должны написать заявки на получение подарочных денег по 200 юаней на одно лицо (примерно $30). Деньги получат только 50 тысяч человек, которых определит лотерея. Эти деньги участники смогут потратить с 12 по 18 октября в одной из 3389 торговых точек, которые согласились принять цифровую валюту. Если на счету получателей после 18 октября останутся подарочные деньги, они будут аннулированы

Эксперимент проводится в пяти районах страны. Для использования валюты не нужно заводить банковский счет — по идее цифровой юань должен заменить наличные деньги. В отличие от современных цифровых платежей, для расчёта цифровым юанем не нужны будут удалённые транзакции. Такая криптовалюта более устойчива к разного рода сбоям в банковских системах.

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