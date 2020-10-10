Лукашенко в тюрьме КГБ обсуждал конституционную реформу с Бабарико, Шкляровым, Власовой и Бадеем 120 10.10.2020, 17:06

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Завтра на Марш должна выйти вся Беларусь.

Александр Лукашенко сегодня утром посетил СИЗО КГБ. Об этом пишет tut.by со ссылкой на пресс-службу Лукашенко. Здесь он встретился в том числе с Виктором и Эдуардом Бабарико, Лилией Власовой.

Сообщается, что Лушенко «это утро провел в СИЗО КГБ».

«Конституцию на улице не напишешь» Это слова президента — членам так называемого координационного совета и объединенного штаба, — сообщила его пресс-служба. — Там он (Лукашенко. — Прим. ред.) четыре с половиной часа общался с вышеназванными представителями, находящимися в СИЗО. Цель президента — услышать мнения всех. Впрочем, содержание беседы участники общим решением оставили в тайне. И это еще не всё».

Если судить по фото, то на встрече присутствовали Виктор и Эдуард Бабарико, юрист, член Координационного совета Лилия Власова, бизнесмен Юрий Воскресенский, политтехнолог Виталий Шкляров. По всей видимости, на встрече также был Кирилл Бадей, который до ареста занимал позицию и.о. председателя правления Белгазпромбанка.

Отметим, что в СИЗО КГБ находятся некоторые из признанных правозащитниками политзаключенные, в том числе Виктор Бабарико. Ранее 7 октября суд Центрального района оставил решение продлить Виктору Бабарико срок содержания под стражей в силе.

Напомним, что три главных требования протестующих в Беларуси — освобождение политзаключенных, отставка Лукашенко и проведение новых выборов. Завтра на Марш Гордости, который состоится в 14:00, должна выйти вся Беларуси.

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