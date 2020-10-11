Правозащитники: В ходе Марша Гордости в Минске и других городах задержаны около ста человек 11.10.2020, 17:25

Фото: «Наша Ніва»

Против демонстрантов применялись водометы с оранжевой жидкостью и светошумовые гранаты.

Правозащитники сообщают о примерно 100 задержанных в Минске и других городах в ходе очередной воскресной акции сторонников перемен — Марша гордости 11 октября. Списки задержанных публикует spring96.org.

В числе задержанных минимум 35 сотрудников СМИ. В Минске задержаны 20 журналистов, в Гродно — 5, Витебске — 4, Гомеле — 3, Бресте — 2, Могилеве — 1.

Сотрудники БелаПАН задержаны в Минске (Татьяна Коровенкова, Сергей Сацюк и Елена Толкачева), Гродно (Марина Харевич и Сергей Людкевич), Витебске (Татьяна Матвеева), Могилеве (Алесь Асипцов), Гомеле (Алена Германович) и Бресте (Милана Харитонова и Алесь Левчук).

Задержания журналистов в разных подразделениях МВД объясняют однотипной фразой: сотрудники СМИ не задержаны, а доставлены в милицию для проверки документов.

Против демонстрантов в ходе акции в Минске применялись водометы с оранжевой жидкостью и светошумовые гранаты.

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