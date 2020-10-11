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В Беларуси задержали около 40 журналистов

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  • 11.10.2020, 17:56
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В Беларуси задержали около 40 журналистов
фото: tut.by

Во время Марша Гордости был задержан главный редактор «Нашай Нiвы».

В числе задержанных около 40 сотрудников СМИ. В Минске задержаны более 20 журналистов, в Гродно — 5, Витебске — 4, Гомеле — 3, Бресте — 2, Могилеве — 1.

Среди задержанных есть главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович.

Задержания журналистов в разных подразделениях МВД объясняют однотипной фразой: сотрудники СМИ не задержаны, а доставлены в милицию для проверки документов.

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