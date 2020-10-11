В Беларуси задержали около 40 журналистов

В Беларуси задержали около 40 журналистов4
- 11.10.2020, 17:56
- 3,078
Во время Марша Гордости был задержан главный редактор «Нашай Нiвы».
В числе задержанных около 40 сотрудников СМИ. В Минске задержаны более 20 журналистов, в Гродно — 5, Витебске — 4, Гомеле — 3, Бресте — 2, Могилеве — 1.
Среди задержанных есть главред «Нашай Нiвы» Егор Мартинович.
Задержания журналистов в разных подразделениях МВД объясняют однотипной фразой: сотрудники СМИ не задержаны, а доставлены в милицию для проверки документов.