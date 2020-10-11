Как белорусы оказывали сопротивление карателям на Марше Гордости

Как белорусы оказывали сопротивление карателям на Марше Гордости17
- 11.10.2020, 18:14
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Видеофакт.
В Минске прошел масштабный Марш Гордости. Каратели не давали людям собраться возле Стелы. В итоге протестующие шли сразу в нескольких колоннах в разных частях столицы.
Каратели применили против протестующих необоснованно жесткую силу. Людей поливали водометами с желтой водой, а также пытались разогнать свето-шумовыми гранатами. Минчан жесткие действия силовиков не спугнули. В ряде мест протестующим удалось дать отпор карателям.