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Как белорусы оказывали сопротивление карателям на Марше Гордости

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  • 11.10.2020, 18:14
  • 18,371
Как белорусы оказывали сопротивление карателям на Марше Гордости
Фото: «Наша Ніва»

Видеофакт.

В Минске прошел масштабный Марш Гордости. Каратели не давали людям собраться возле Стелы. В итоге протестующие шли сразу в нескольких колоннах в разных частях столицы.

Каратели применили против протестующих необоснованно жесткую силу. Людей поливали водометами с желтой водой, а также пытались разогнать свето-шумовыми гранатами. Минчан жесткие действия силовиков не спугнули. В ряде мест протестующим удалось дать отпор карателям.

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