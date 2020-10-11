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Все станции метро Минска открылись для пассажиров

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  • 11.10.2020, 18:20
  • 1,800
Все станции метро Минска открылись для пассажиров

Метрополитен работает в штатном режиме.

Минский метрополитен сообщил о возобновлении полноценной работы всех станций «подземки» столицы, где в воскресенье проходит Марш Гордости.

«В 18.00 открыты все станции метро. Метрополитен работает в штатном режиме» - говорится в сообщении метрополитена в Telagram.

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.


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