Все станции метро Минска открылись для пассажиров

Все станции метро Минска открылись для пассажиров1
- 11.10.2020, 18:20
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Метрополитен работает в штатном режиме.
Минский метрополитен сообщил о возобновлении полноценной работы всех станций «подземки» столицы, где в воскресенье проходит Марш Гордости.
«В 18.00 открыты все станции метро. Метрополитен работает в штатном режиме» - говорится в сообщении метрополитена в Telagram.
В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.
Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.