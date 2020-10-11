В Минске заработал мобильный интернет

В Минске заработал мобильный интернет2
- 11.10.2020, 19:11
- 1,107
А1 отключает в столице мобильный интернет во время Маршей по приказу режима Лукашенко.
Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в воскресенье в Минске массовой акции протеста, полностью восстановлена, сообщил провайдер А1.
"По состоянию на 18.50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении в официальном twitter-аккаунте компании.
Ранее компания информировала, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - предупредили там.
В воскресенье в Минске проходит очередная акция протеста.
В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.
Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.