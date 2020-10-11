В Минске заработал мобильный интернет 2 11.10.2020, 19:11

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А1 отключает в столице мобильный интернет во время Маршей по приказу режима Лукашенко.

Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в воскресенье в Минске массовой акции протеста, полностью восстановлена, сообщил провайдер А1.

"По состоянию на 18.50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении в официальном twitter-аккаунте компании.

Ранее компания информировала, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 11 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - предупредили там.

В воскресенье в Минске проходит очередная акция протеста.

В Беларуси уже более двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

Самые массовые акции протеста проходят в Минске по воскресеньям. На их фоне в столице временно закрываются некоторые станции метро, а также снижается пропускная способность мобильного интернета.

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