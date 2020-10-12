В Беларуси прошел Марш пенсионеров (Онлайн) 20 12.10.2020, 15:06

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Фото: «Радыё Свабода»

В одном Минске на акцию вышло несколько тысяч пожилых участников.

Независимые Telegram-каналы призвали к проведению в Беларуси Марша пенсионеров. Напомним, 5 октября сотни пенсионеров вышли на улицы Минска и прошли маршем по городу.

Участники Марша скандировали «Честные выборы» и «Жыве Беларусь».

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию Марша пенсионеров.

18:39 Марш пенсионеров в Минске подошел к концу. Участники акции благодарят друг друга и начинают расходиться.

18:05На площади Якуба Коласа после марша пенсионеров остались плакаты. Например, такие: "Время играет на нас" и "Шоб ты жил на одну пенсию".

18:01 Люди останавливаются, чтобы повезти некоторых пожилых участников Марша домой. Несколько сот человек продолжают шествие. Среди них есть Нина Багинская.

18:00 Пенсионеры продолжают Марш. Они снова идут по проспекту Независимости в сторону парка Челюскинцев.

17:58 Пенсионеры продолжают Марш со словами «Мы ещё походим». Также они кричат «Спасибо» медикам, стоящим в цепи солидарности около 1 ГКБ, и шутят: «А сейчас мы пойдем к ним на прием».

17:55 Пенсионеры прогнали силовиков и продолжают идти дальше по проспекту Независимости.

17:53 Противостояние участников Марша пенсионеров и людей в балаклавах продолжается. Силовикам кричат «Он вас кинет» и «Кто ваши мамы».

17:46 Несмотря на применение спецсредств, пенсионеры не расходятся. Они кричат силовикам: "Фашисты". Журналисты передают, что участникам Марша удалось отбить задержанных.

17:45 Женщина почувствовала себя плохо после того, как силовики применили слезоточивый газ против людей.

17:41 Силовики применили слезоточивый газ против пенсионеров. К месту проишествия приехала скорая помощь.

17:40 Момент взрыва возле БНТУ.

17:39 Пенсионеры не дают проехать машине силовиков. Они скандируют: "Фашисты!"

17:35 Журналисты сообщают, что силовики применили петарды. Сообщается, что начались задержания студентов, которые вышли поддержать пенсионеров.

17:33 Говорящие плакаты на Марше в Минске.

17:31 Медики вышли поддержать пенсионеров. Было слышно несколько выстрелов. Участники Марша побежали отбивать медиков от ОМОНа.

17:30 Колонна дошла до главного входа в БНТУ. Пенсионеры кричат: "Руки прочь от молодежи!".

17:23 Проходя мимо БНТУ пенсионеры поддержали студентов: "Мы с вами!"

17:19 Вид сверху на Марш пенсионеров, который идет в сторону БНТУ.

17:15 Еще одна яркая подборка с Марша в Минске. Пенсионеры не прекращают идти!

17:15 По этому ускоренному видео можно оценить число участников сегодняшнего Марша пенсионеров в Минске. Тем временем, большая часть колонны продолжает движение в сторону БНТУ.

17:12 "Уходи!" Пенсионеры движутся дальше в сторону Академии наук в Минске.

17:09 Марш пенсионеров на площади Якуба Коласа: женщины водят хоровод и поют «Купалинку».

17:04 Еще одна подборка креативных плакатов с Марша пенсионеров в Минске.

16:57 Голова колонны Марша пенсионеров дошла до площади Якуба Колоса. Хвост идет недалеко 23-ей гимназии. Колонну замыкает Нина Багинская, которая опоздала на Марш.

16:52Вот такой плакат пенсионеры оставили возле площади Победы в Минске.

16:51 В Гродно силовики задержали двух участниц Марша пенсионеров.

16:49 Так с высоты выглядит Марш пенсионеров недалеко от перекрестка с улицей Козлова в Минске.

16:42 Марш пенсионеров в Бресте закончился.

16:43Пенсионеры дошли до пересечения с проспектом Машерова. Волонтеры раздают им воду и конфеты. Также протестующих поддерживают прохожие и высовывающиеся из окон люди с флагами.

16:43 Портреты Марша в Минске.

16:36 Марш в Минске продолжается. Пенсионеры идут в сторону площади Якуба Колоса и скандируют "Пошел вон, ты и твой ОМОН!"

16:33 "Простите за то, что молчали, когда нужно было говорить!"

16:26 Марш пенсионеров в Гомеле.

16:23 В Бресте в Марше пенсионеров участвует тоже очень много людей.

16:22 Нина Багинская немного опоздала на Марш пенсионеров, но уже догоняет колонну, как всегда, с бело-красно-белым флагом в руках!

16:19 Так сейчас выглядит многотысячная колонна пенсионеров, которая идет мимо обелиска на площади Победы.

16:19 Яркие фото с Марша пенсионеров в Минске!

16:17 Силовики попытались перекрыть проспект Независимости, но участники продолжают Марш и направляются в сторогу площади Якуба Колоса. Они скандиуют "Лукашенко в автозак!" и "Сам ты крыса!"

16:12 Пенсионерки проучили сотрудника БТ.

16:10 Пенсионеры требуют перемен!

15:56 Участники Марша скандируют : «Свободу нашим внукам!»

15:48 Бабушки раздают пирожки на Марше пенсионеров в Минске.

15:48 Протестующие прошли Октбрьскую площадь и направляются дальше в сторону Свислочи.

15:47 Креативные плакаты на Марше в Минске.

15:43 Пенсионеры дошли до Октябрьской площади.

15:37 Пенсионеры попытались не дать задержать человека.

15:38 Только посмотрите, сколько людей пришло на Марш в Минске!

15:37 Пенсионеры Лиды встали в цепь солидарности.

15:34 "Любимая тебя разлюбила!" Марш пенсионеров идет по центру Минска.

15:28 Так выглядит колонна пенсионеров в Бресте.

15:33 Марш пенсионеров вышел на проспект Незаивисмости. Участники скандируют "Пошел вон ты и твой ОМОН!"

15:21 "Бабушки и дедушки! Поможем нашим внукам обрести будущее!" - с таким палкатом пришел один из участников Марша.

15:21 Участница Марша прочитала гимн пенсионеров за перемены!

15:28 В Минске колонна Марша растянулась от площади Независимости до здания КГБ.

15:19 Участники Марша в Минске скандируют: «Уходи!» перед началом Марша в Минске.

15:19 Бабушки протестуют и в Гродно!

15:18 Колонна протестующих пенсионеров идет по проспекту в Минске.

15:11 Так выглядела площадь Независимости перед началом Марша.

15:10 Участники акции начали движение по проспекту Независимости.

15:07 На площади Независимости в Минске собираются участники Марша пенсионеров.

Так выглядела акция 5 октября.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: tut.by

Фото: «Еврорадио»

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