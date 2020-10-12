Портреты белорусских бабушек на Марше в Минске

Портреты белорусских бабушек на Марше в Минске6
- 12.10.2020, 16:59
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Многотысячная акция продолжается в столице Беларуси.
Сегодня в городах Беларуси проходит Марш пенсионеров. В одной столице журналисты насчитали несколько тысяч участников шествия.
В Минске пенсионеры собрались сегодня в 15.00 на площади Независимости. После Марш двинулся по проспекту и уже почти дошел до площади Якуба Колоса.
Предлагаем посмотреть на портеты участников сегодняшего Марша в Минске.
Как проходит Марш пенсионеров в Беларуси вы можете следить на сайте Charter97.org.