Портреты белорусских бабушек на Марше в Минске 6 12.10.2020, 16:59

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фото: tut.by

Многотысячная акция продолжается в столице Беларуси.

Сегодня в городах Беларуси проходит Марш пенсионеров. В одной столице журналисты насчитали несколько тысяч участников шествия.

В Минске пенсионеры собрались сегодня в 15.00 на площади Независимости. После Марш двинулся по проспекту и уже почти дошел до площади Якуба Колоса.

Предлагаем посмотреть на портеты участников сегодняшего Марша в Минске.

Как проходит Марш пенсионеров в Беларуси вы можете следить на сайте Charter97.org.

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