Гарри Погоняйло: Лукашенко просто сам себя добивает 13 13.10.2020, 7:52

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Гарри Погоняйло

Его бесславный уход - дело времени.

В субботу Лукашенко посетил СИЗО КГБ, где говорил с политзаключенными. А на следующий день на улицы белорусских городов вернулись жестокость силовиков, выстрелы, избиения, пытки.

Известный правозащитник Гарри Погоняйло прокомментировал «БП» действия нелегитимного правителя.

- Надо знать природу Лукашенко. Как политик и человек, он не имеет других инструментов для разговора с оппонентом, кроме применения силы; даже разговаривать с людьми за 26 лет пребывания на самой главной должности он так и не научился, мудрости не набрался. По его философии, по его воспитанию, по его ощущениям, по его пониманию власти, нужно заставить граждан подчиняться нелепым приказам, установкам, больному представлению о происходящем в мире и в стране. Пусть даже силой и страхом, путем жесткого подавления всякого сопротивления. Политика опирается исключается на страх и жестокость, разумных методов Лукашенко просто не знает и не ищет.

- Нелогично: в субботу приходит в СИЗО КГБ к политзаключенным и предлагает руку для «диалога». А назавтра – возвращение к стрельбе, избиениям, насилию в отношении мирных демонстрантов.

- Лукашенко пришел в СИЗО КГБ к своим оппонентам, которых он собственными руками посадил, осознавая, что они абсолютно невиновны, но являются его противниками, прежде всего – политическими противниками, посмевшими бросить перчатку за право занять высшую государственную должность. Для них ничего другого, кроме нар, он не смог найти. В нормальной борьбе, политической борьбе он существовать не может.

Все время во рту Лукашенко телепается слово: «жэйстачайше», «самым жэсточайшим образом» - жестокость просто прет из него. Для него это простые решения – упрятать в тюрьму, уничтожить, унизить. У него даже нет сомнений, что именно так и должно быть, что так он и должен поступать. Всякое отступление от этого правила для него – проявление слабости: «меня не наклонить», «со мной нельзя разговаривать с позиции силы». Но это позиция труса, а не свидетельство мужественности – отдавать незаконные приказы о силовом подавлении инакомыслия, всякого сопротивления тем порядкам, которые пытается установить.

- Чего Лукашенко добился или попытался достичь своим приездом в СИЗО КГБ?

- Это попытка лавирования. Сегодня у него все плохо. И для него тоже все плохо, потому что его устремления закрепиться во власти, ничтожные со всех сторон (и юридической, и моральной, и политической), дают нулевой результат. Он проваливается все глубже и глубже в тину, которая его погубит. Но он пытается карабкаться, пытается разделить тех, кто сегодня единой стеной выступает против него, против его власти, против приспешников, которые его окружают. «Разделяй и властвуй» - извечный принцип диктаторов. Он хочет разделить оппозицию, поэтому выпускает некоторых из СИЗО и предлагает сотрудничать с собою, втягивая в никому уже не нужные обсуждения «конституционной реформы». Но он думает, что тем самым отвлечет внимание граждан, рассчитывая натравить друг на друга. Устроить раздрай – и в мутной воде принимать последующие решения. Таким образом он рассчитывает, что будет лавировать-лавировать и может быть вылавирует.

Но, я думаю, что это безнадежные потуги. Бесславный уход - дело времени: свою страну он потерял, свой народ он потерял – и его уже не загнать в оглобли ни с помощью страха, ни с помощью жестокости, ни с помощью тюрем, ни с помощью разорительных штрафов. Не загнать! Все большее и большее число граждан проникается осознанием, что с такой властью им жить невозможно. Нарастание сопротивления происходит как в механизме, работающем на шестеренках: в семье кто-то оказался избитым, кто-то попал на Окрестина, кто-то уволен, кто-то поруган иным способом; несостоявшиеся судьбы, несостоявшиеся профессии – и все благодаря репрессиям, бесконечным репрессиям и ужесточению репрессий. В каждой семье уже есть жертва. Все это приводит к тому, что все больше и больше людей вовлекается в сопротивление. Насилием и обманом сопротивление уже точно не подавить: люди научились отличать ложь от правды, показушное от явного.

И как бы кто бы ни помогал Лукашенко устоять в этой стране, я уверен, что это уже бессмысленно: он уже даже не хромая утка или подбитый селезень. Демонстрируя неспособность принять поражение и достойно уйти, сейчас он просто сам себя добивает.

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