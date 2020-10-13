Apple представила новые iPhone с поддержкой 5G 4 13.10.2020, 20:50

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фото: biznes.wprost.pl

Компания презентовала свои новые смартфоны.

Во вторник, 13 октября, компания Apple в своей штаб-квартире в Купертино презентует новые смартфоны iPhone. Трансляции мероприятия идет на официальном сайте компании.

В начале презентации главный исполнительный директор Apple Тим Кук представил HomePod Mini — мини-версию домашней колонки HomePod. Глава компании отметил, что при разработке продуктов для дома компания опирается на удобство использования, безопасность конфиденциальных данных и органичное взаимодействие объектов друг с другом. В рамках конференции представители Apple рассказали, что колонка получит глубокую интеграцию с iPhone — с ее помощью можно будет прочитать или отправить сообщение, просмотреть уведомления или найти сам смартфон, передает РБК.

Затем Кук представил iPhone 12 с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения (5G). По словам представителя Apple, дисплей устройства будет размером 6,1 дюйма, но при этом само устройство будет меньше на 15% за счет уменьшения рамки дисплея. Его разрешение в два раза выше, чем у предыдущей модели. Дисплей имеет плоские углы, как у iPhone 4 и iPhone 5.При этом дисплей оснащен защитой стекла — Ceramic Shield, благодаря которой устройство в четыре раза лучше выдерживает падение.

Многие сведения о новых моделях iPhone, включая дизайн и технические характеристики, были известны задолго до самого мероприятия. Инсайдеры ожидали, что компания представит три или четыре новых модели: iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

За несколько часов до официального анонса инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter рендеры (графические модели) всех четырех моделей, указав размеры дисплея каждого смартфона. Также он опубликовал изображения «умной» колонки HomePod Mini.

Нынешняя презентация новинок Apple — уже вторая за осень 2020 года. Предыдущий анонс также проходил в сентябре в онлайн-формате. Компания представила новые модели «умных» часов Apple Watch 6 и планшетов iPad, единую подписку на сервисы Apple One и другие новинки. Хотя традиционно в сентябре Apple представляла новые iPhone, но еще весной The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что компания планирует задержать на месяц выпуск новой линейки смартфонов из-за проблем на производствах, вызванных пандемией.

На сентябрьской презентации инсайдеры ожидали, что Apple также покажет первые накладные наушники AirPods Studio, а также трекер потерянных вещей AirTag. Однако незадолго до нынешней презентации издание 9To5Mac написало, что производство трекеров перенесли на март 2021 года.

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