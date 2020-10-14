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Явление Лукашенко в СИЗО — это немыслимый успех белорусского протеста

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  • Кирилл Рогов
  • 14.10.2020, 13:19
  • 1,881
Явление Лукашенко в СИЗО — это немыслимый успех белорусского протеста

Именно протест является главной политической силой в Беларуси.

Конечно, круглый стол в тюрьме выглядит какой-то комедией про латиноамериканскую диктатуру. Но не нужно спешить. Важное в противостоянии режима и оппозиции начинается тогда, когда вдруг происходят вещи, казавшиеся не представимыми совсем недавно, странные и неформатные. И этот момент очень важно зафиксировать.

Диалог режима и оппозиции всегда начинается с пародии на диалог и откровенного надувательства. (Я сразу прошу всех диванных героев, возмущенных, что оппозиция в Минске еще не взяла все СИЗО и президентский дворец, оставаться на диванах. Я исхожу из того, что люди на улицах Минска лучше понимают, на что у них есть силы, а на что нет.)

Диалог всегда начинается с пародии и надувательства, потому что режим не готов признать реальное соотношение сил. Он опаздывает. В этом сценарии — вступление режима в диалог, — как правило, много ходов и поворотов. Режим совершает мнимую уступку и тут же пытается нанести удар. Это нормально.

Важно понимать, что самое главное — произошло. Явление Лукашенко в СИЗО — это немыслимый, громадный успех белорусского протеста. От «кто это такие, я сейчас их под асфальт закатаю, какие переговоры!» — режим перешел к первой стадии признания реальности. Это как в ромэнтик аффэр: переход от «кто ты вообще такой?» к «ну, и о чем ты хочешь поговорить?»

Явление Лукашенко в СИЗО — это признание, что протест является главной политической силой в Беларуси, с которой Лукашенко не может справиться. И это фундаментальное политическое событие, все остальное — дикий антураж этого события — это мелочи. Каков человек, таков и антураж.

Кирилл Рогов, «Фейсбук»

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