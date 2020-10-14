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«Девушку Лену из Могилева душили, становясь коленом на горло»

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  • 14.10.2020, 13:37
  • 9,310
«Девушку Лену из Могилева душили, становясь коленом на горло»

Еще одно свидетельство для трибунала над лукашистами.

Пожилую маму белоруски Анны Матуляк задержали «в понедельник, но может и в воскресенье», пишет Ксения Федорова, опубликовавшая текст, после того как Facebook забанил его у автора.

«Я буду про это писать, потому что про это нельзя молчать. Потому что это должны знать и слышать ВСЕ.

А особенно те, кто до сих пор сидит в танке: «Че вы ходите? Мы нормально живем. Ничего все равно не изменится».

В бусе в котором держали маму людей били. В частности девушку Лену из Могилева. Ее душили, становились коленом на горло, били по лицу. Мама сидела рядом и кричала: «Не трогайте ее вы же ее задушите сейчас!». В ответ на нее замахивались дубинкой и отвечали: «Молчи сука, а то и ты получишь сейчас!». Но косвенно мама все равно «получала». Размахи и удары девушке прилетали с такой силой, что маме тоже касательно «перепадало».

Когда девушка начала хрипеть, «коллеги» душителя закричали: «Рома, Рома, хватит! Ты ее сейчас убьешь!».

После того как маму и девушку перекинули в автозак в маленькую комнатку, где они вдвоем могли лишь стоять вдвоем, мама пыталась с ней поговорить. Избитая, со шрамом на лице, девушка Лена ничего не помнила. Это психическая амнезия. Признак сильнейшего шока и травмы.

В автозаке мама теряла зрение и просила воды. От газа, которым щедро поливали в лицо при задержании. Такая вот избирательная щедрость. На воду ее не хватило.

В Заводском РУВД оформляли две девушки. Уж простите за минутку сексизма, но от девушек интуитивно ждешь большей поддержки. Но не в этот раз. Две суки, на просьбу мамы: «девушки отведите меня, пожалуйста в туалет», отвечали хамским: «подождешь».

После того как мама сказала: «я сейчас сяду и схожу в туалет прямо здесь и мне плевать что будет потом!», в туалет ее отвел какой-то мужик. Эти две с*ки продолжали заполнять бумажки.

Сейчас мама лежит в токсикологии - жуткий кашель, тошнота, рвота, давление 180, и не понятно что со зрением будет, потому что сейчас не очень.

Рассказывает и плачет. «Это все невозможно забыть» - говорит.

От бессилия больше всего конечно: «На твоих глазах убивают, уничтожают, а ты ничего не можешь сделать... Тебе кричат: заткнись с*ка и наставляют автомат... или замахиваются дубиной...»

Страна разделилась на преступников и жертв. Преступников опознать сейчас достаточно легко - они носят погоны.

Я не могу работать.

Я не могу жить.

Я не могу дышать.

UPD: Лена нашлась. Сегодня был суд.

15 суток

Так сказать: дополнено.

При пересадке из буса в автозак, ОМОНовец скомандовал преемникам: “Эту с*ку, от**бошить по полной”. И услышал в ответ: «Да-да, конечно, сделаем в лучшем виде».

Из так называемых «сук» там была только мама и девушка Лена. Которая в Заводском РУВД, просила сотрудника показать свое лицо. На что он с раздражением снял маску: «На! Я участковый ФИО(мама не запомнила) и что ты, с*ка мне сделаешь???».

«Я вас запомню» - ответила Лена.

После унизительной процедуры обыска, допроса, фотографирования (фас, профиль, анфас) и откатывания пальцев, их всех повели в актовый зал.

Девушка Лена продолжала предъявлять к досмотру содержимое своего рюкзака: краски, кисти, холсты, какие-то работы…

Лена художница.

Больше мама с ней не виделась, потому что маму выпустили.

А Лену до сих пор ищет ее подруга.

Мы правда сейчас будем обсуждать конституционную реформу?

И от кого и кого защищают каратели».

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