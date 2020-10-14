Никол Пашинян: Армянские силы отступают на северном и южном направлениях 14.10.2020, 13:59

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Никол Пашинян

Премьер-министр Армении заявил, что Ереван заранее знал о войне в Карабахе.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народе на фоне обострения конфликта с Азербайджаном, пишет rosbalt.ru.

По его словам, Ереван знал о планах Баку начать войну в Нагорном Карабахе, поэтому Азербайджан и Турция «провалили блицкриг» и не смогли захватить непризнанный регион.

Пашинян заявил, что Азербайджан требовал сдать семь районов вокруг Карабаха в обмен на мир в регионе. Однако позиция Армении заключается в том, что решение вопроса невозможно без определения статуса Карабаха.

В настоящее время армянские силы отступают на северном и южном направлениях, а потери от конфликта огромны.

Премьер был довольно резок в выражениях и сравнил действия властей Азербайджана с политикой Гитлера.

«Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии, так или иначе, намерения Азербайджана захватить Карабах блицкригом не удалось», — подчеркнул он.

Пашинян поблагодарил за помощь в урегулировании международных посредников, в том числе Россию.

«Я благодарю за посреднические усилия Минской группы ОБСЕ. Особую благодарность выражаю президенту России Владимиру Путину, с которым мы поддерживали интенсивную связь. Россия на высоком уровне выполнила свою роль посредника по Карабаху и союзника Армении», — сказал Пашинян.

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