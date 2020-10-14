Лавров: Мы должны призывать, чтобы белорусские силовики действовали по закону 35 14.10.2020, 15:01

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Глава российской дипломатии отреагировал на зверства лукашистов.

Глава МИД РФ Cергей Лавров в интервью радиостанции «Говорит Москва» заявил, что Кремль призывает белорусских силовиков к соблюдению закона.

«Мы должны призывать к тому, чтобы правоохранители тоже руководствовались законом и реагировали пропорционально. Это наша позиция, она неоднократно заявлялась», — заявил он.

Напомним, в последнее время лукашисты пытаются с особой жестокостью подавлять протесты.

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