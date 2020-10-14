Ученые подтвердили наличие длительного иммунитета после коронавируса 14.10.2020, 19:50

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Фото: immunogenx

Специалисты изучили выработку антител в крови почти шести тысяч человек.

Ученые Университета Аризоны в США подтвердили, что иммунитет после перенесенной инфекции COVID-19 сохраняется в течение, как минимум, нескольких месяцев. Об этом сообщается в статье Immunity (перевод - lenta.ru).

Специалисты изучили выработку антител в крови почти шести тысяч человек. Когда вирус впервые атакует клетки, иммунная система мобилизует коротокоживущие плазматические клетки, которые вырабатывают антитела для немедленной борьбы с вирусом. Через некоторое время появляются иммунные клетки, обеспечивающие наличие длительного иммунитета.

Ученые разработали тест, который позволяет выявить антитела, связывающиеся с двумя различными участками S-белка: S1 и S2. Большинство тестов нацелено лишь на S1, где находится рецептор-связывающий домен. В данном случае результаты теста были положительными, если у пациентов имелись антитела к каждому участку.

Предыдущие исследования экстраполировали выработку антител при начальном этапе инфекции, из-за чего считалось, что уровень антител быстро снижается после заражения, обеспечивая лишь кратковременный иммунитет. Однако эти результаты не учитывали долгоживущие плазматические клетки, снабжающие организм антителами, эффективными против коронавируса. Ученые пришли к выводу, что защита сохраняется в течение 5-7 месяцев и дольше. Кроме того, те, кто перенес SARS в 2003 году, до сих пор обладают иммунитетом к его возбудителю.

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