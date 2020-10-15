Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко

Рабочие Lufthansa Technik отказались обслуживать самолет Лукашенко129
- 15.10.2020, 7:30
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Команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста.
13 октября в аэропорту г. Фульсбюттель приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий Лукашенко. Команда рабочих отложила гаечные ключи в сторону в знак протеста, передает телеграм-канал Nexta.
«Это самолет того самого Лукашенко, который отдал приказ стрелять из боевого оружия в демонстрантов в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты кампании Lufthansa Technik, не забываем нашу давнюю традицию международной солидарности и стоим бок о бок с белорусскими рабочими», – говорится в листовке профсоюза компании LufthansaTechnik.
В ней содержится ряд требований к белорусскому правительству: «Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов! Мы требуем освобождения всех политических заключенных и немедленного восстановления на работе тех коллег, которые потеряли работу! Мы требуем, чтобы все сотрудники могли свободно объединяться в независимые профсоюзы!»
Любопытно, что почти 31 год назад в кампании была очень похожая ситуация. Диктатор Румынии Чаушеску подавлял протесты рабочих, пока работники Lufthansa Technik должны были ремонтировать его самолет. Тогда они в знак протеста отложили в сторону гаечные ключи.