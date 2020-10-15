Евросоюз занялся деньгами Лукашенко на Кипре 116 15.10.2020, 7:41

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Активы, связанные с диктатором, готовят к заморозке.

Узурпатор Лукашенко имеет семейные связи как минимум с двумя кипрскими фирмами, в то время как ЕС заявляет о подготовке к замораживанию его активов, пишет EUobserver.

Две кипрские компании по недвижимости — Eastleigh Trading и Dana Holdings — имеют связи с невесткой Александра Лукашенко Лилией, женой его старшего сына Виктора.

Страны ЕС, включая Кипр, договорились 12 октября заморозить его финансовые активы, если таковые обнаружатся. Кроме того, по словам источника в ЕС, санкции Евросоюза в будущем могут быть расширены, чтобы также охватить бизнес-магнатов, которые способствовали обогащению диктатора.

«Санкции имеют очень широкую правовую основу, и мы могли бы добавить буквально тысячи имен», — отметил источник EUobserver.

Лилия Лукашенко была названа директором Eastleigh Trading Вячеславом Дудкиным, бывшим сотрудником управления МВД Беларуси по борьбе с коррупцией, который бежал из страны и дал интервью Павлу Шеремету для российского журнала «Огонек» в 2012 году.

В нем Дудкин утверждал, что Лилия Лукашенко и владелец Eastleigh Trading, беларусский магнат Владимир Пефтиев использовали фирму в мошеннических схемах. Пефтиева же внесли в черный список в рамках предыдущих санкций ЕС в 2011 году как «ключевого финансового спонсора режима Лукашенко».

Лилия Лукашенко в настоящее время управляет художественной галереей в торговом центре группы Dana Holdings в Минске.

Согласно документам, Eastleigh Trading продолжала работать в 2019 году. Исходя из аудиторской проверки 2013 года, ее основными видами деятельности были «холдинговая компания и покупка, реконструкция и передача недвижимости в Беларуси». По данным аудита, ее акции принадлежали «исключительно нерезидентам» Кипра, а его директорами были кипрские фирмы финансовых услуг Centaur, которые не отвечают по своим телефонам.

Группа Dana Holdings имеет штаб-квартиру в Минске и управляется сербами Бояном и Небойшей Каричами — потомками белградской бизнес-династии Каричей, с которой Александр Лукашенко поддерживает дружеские отношения на протяжении многих лет.

В финансовом отчете Беларуси в 2017 году Лилия Лукашенко была названа «старшим должностным лицом» дочерней компании Dana Holdings, Dana Astra. Кипрское дочернее предприятие группы в последнее время не вело большого бизнеса, но Небойша Карич, который указывает своим адресом остров Пальма Джумейра в Дубае, куда часто приезжает Александр Лукашенко, в 2019 году был одним из ее основных акционеров.

Издание также упоминает белорусские компании Asbis и Wargaming Group, чьи штаб-квартиры расположены на Кипре.

«Других беларусских инвесторов в банковской системе Кипра нет», — сообщили в Министерстве финансов Кипра.

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