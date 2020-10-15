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Помпео заявил о решительной поддержке белорусских протестующих

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  • 15.10.2020, 12:11
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Помпео заявил о решительной поддержке белорусских протестующих
Майк Помпео
Фото: Reuters

Также госсекретарь призвал освободить гражданина США Виталия Шклярова.

Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил на брифинге 14 октября, сообщает сайт Госдепартамента.

«Мы решительно поддерживаем белорусский народ, который продолжает требовать от белорусских лидеров ответственности за подавление демократии, как мы это делали, когда вводили санкции в отношении виновных, совместно с нашими демократическими союзниками в Европе и Канаде», – сказал Помпео.

Он подчеркнул, что США продолжают требовать немедленно освободить гражданина США, политтехнолога Виталия Шклярова.

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