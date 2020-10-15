Посольство Швеции не передаст властям Беларуси двоих витебчан 1 15.10.2020, 12:28

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Фото: tut.by

Оба белоруса остаются на территории шведского посольства.

Как сообщает сайт телеканала«Белсат», Швеция не будет передавать властям Беларуси двоих витебчан, Виталия и Владислава Кузнечиков, которые перепрыгнули через забор на территорию посольства, чтобы спастись от задержания силовиками. Комитет против пыток обратился к Швеции с просьбой обеспечить неприкосновенность белорусов.

Письмо от Комитета против пыток получил адвокат Вадим Дроздов от секретариата Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Главное, что формулировка комитета содержит запрет на передачу клиентов властям Беларуси. Никто и ничто другое теперь не грозят их личной неприкосновенности. По сути, комитет согласился с тем, что им удалось предварительно доказать риск применения к ним пыток и / или другого жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Это очень важный момент, так как решение об обеспечительных мерах не означает, что комитет уже вынес окончательное решение по их жалобе. Теоретически комитет в будущем может и отклонить жалобу», – объяснил Вадим Дроздов порталу tut.by.

В отличие от Комитета против пыток Европейский суд по правам человека не применил обеспечительных мер в отношении Виталия и Владислава. Хотя, по мнению защитника витебчан, в деле Кузнечиков были соблюдены все формальные меры.

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