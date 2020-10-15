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Стало известно, против каких российских чиновников Евросоюз ввел санкции

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  • 15.10.2020, 12:45
  • 3,630
Стало известно, против каких российских чиновников Евросоюз ввел санкции

Брюссель опубликовал санкционный список из-за отравление Навального.

Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом об отравлении основателя ФБК Алексея Навального, сообщает РБК.

Решение опубликовано на сайте журнала Евросоюза.

В санкционном списке ЕС оказались:

директор ФСБ Александр Бортников;

начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин;

первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;

полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;

заместитель министра обороны Павел Попов;

заместитель министра обороны Алексей Криворучко;

Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

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