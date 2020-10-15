Стало известно, против каких российских чиновников Евросоюз ввел санкции

Стало известно, против каких российских чиновников Евросоюз ввел санкции2
- 15.10.2020, 12:45
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Брюссель опубликовал санкционный список из-за отравление Навального.
Европейский союз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом об отравлении основателя ФБК Алексея Навального, сообщает РБК.
Решение опубликовано на сайте журнала Евросоюза.
В санкционном списке ЕС оказались:
директор ФСБ Александр Бортников;
начальник управления администрации президента России по внутренней политике Андрей Ярин;
первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко;
полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло;
заместитель министра обороны Павел Попов;
заместитель министра обороны Алексей Криворучко;
Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.