закрыть
15 октября 2020, четверг, 13:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси начались проблемы с доступом в Telegram

  • 15.10.2020, 13:21
  • 2,398
В Беларуси начались проблемы с доступом в Telegram

Мессенджер не работает и в некоторых других странах.

Читатели сайта Charter97.org сообщают о проблемах с доступом в Telegram. Проблемы наблюдается на всей территории Беларуси.

Как свидетельствует сервис Downdetector, проблемы не только у белорусов. Так, сбои зафиксированы и в Москве, Киеве, а также в европейских странах, таких как Германия, Италия, Испания, плюс на Кубе и в Сингапуре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Тихановская встала в сцепку
Тихановская встала в сцепку Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский