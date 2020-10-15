В Беларуси начались проблемы с доступом в Telegram
15.10.2020, 13:21
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Мессенджер не работает и в некоторых других странах.
Читатели сайта Charter97.org сообщают о проблемах с доступом в Telegram. Проблемы наблюдается на всей территории Беларуси.
Как свидетельствует сервис Downdetector, проблемы не только у белорусов. Так, сбои зафиксированы и в Москве, Киеве, а также в европейских странах, таких как Германия, Италия, Испания, плюс на Кубе и в Сингапуре.
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