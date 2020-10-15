Евросоюз в ближайшее время введет санкции против Лукашенко 10 15.10.2020, 16:21

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Брюссель дал «зеленый свет» для санкций против белорусского диктатора.

Лукашенко точно будет включен в будущий санкционный список по Беларуси, но сроков появления этого списка пока назвать нельзя, заявил "Интерфаксу" в четверг Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Да, Лукашенко войдет в новый список, и об этом говорил высокий представитель ЕС по иностранным делам на его пресс-конференции после заседания Совета ЕС на уровне глав МИД в понедельник, 12 октября", - подтвердил пресс-секретарь.

Он напомнил высказывание Борреля на пресс-конференции ранее в октябре: "Сегодня министры подтвердили, что господин Лукашенко не обладает никакой демократической легитимностью и политически дали свой "зеленый свет", чтобы начать подготовку следующего пакета санкций, который включит самого Лукашенко".

"Но нет никакого точного графика. Настроены на то, чтобы второй список был подготовлен очень быстро. Полагаю, что речь может идти от нескольких дней до нескольких недель", - объяснил Стано.

"В рабочих группах эта работа уже началась", - добавил представитель Борреля.

Совет ЕС по иностранным делам, заседавший в минувший понедельник в Люксембурге, принял заключения по событиям в Беларуси, в которых подтверждалась готовность Евросоюза ввести санкции против официальных лиц страны.

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