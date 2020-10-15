Мисс Беларусь-2008 — властям: Вы так боитесь сильных, смелых, умных 9 15.10.2020, 17:48

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Ольга Хиженкова считает, что режим выглядит жалко.

Мисс Беларусь-2008, бывший пресс-секретарь футбольного брестского «Динамо» Ольга Хижинкова отреагировала на приговор суда о известной баскетболистке Елене Левченко в своем Instagram.

— Даже методы борьбы могут быть талантливыми, вызывающими уважение. Если все, что может предложить противник, — это унизить женщину или распылить баллончик в глаза пожилого человека, то свидетельствует только о его слабости.

Даже здесь правительство разочаровало, вместо того, чтобы проявить интеллект и креатив.

Неужели ваша стратегия — это низость, подлость и действия исподтишка?..

Если бы вы умели мыслить критически или хотя бы просто мыслить в попытке взглянуть на ситуацию со стороны, то удивились бы, насколько жалкими выглядите.

Кого вы пытаетесь сломать?

Елену Левченко? Марию Колесникову? Александру Ситникову? Да любая из этих девушек сильнее вас хотя бы потому, что они личности. А вы — нет.

Именно эти девушки должны занимать ваши должности.

Это они должны формировать имидж Беларуси в глазах мирового сообщества, чем успешно занимались на протяжении всей своей спортивной и общественной деятельности, пока вы полировали министерские кресла.

Вы прекрасно понимаете, что не сможете сломать ни одну из них. А посадили их для того, чтобы самим спрятаться.

Ведь вы так боитесь сильных, смелых, умных, — написала Ольга Хиженкова.

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