Белорусы Германии пикетируют здание Lufthansa Technik AG в Гамбурге 4 15.10.2020, 18:08

5,189

В этой немецкой компании должен пройти ремонт самолета узурпатора Лукашенко.

13 октября в Германии приземлился Боинг 737 с регистрационным номером EW-001PA, принадлежащий Лукашенко. Рабочие Lufthansa Technik AG должны были провести ремонтные работы самолета диктатора.

Белорусы Германии в знак протеста пикетируют здание Lufthansa Technik AG в Гамбурге. Они призываю рабочих не ремонтировать самолет Лукашенко, передает Charter97.org.

Напомним, ранее профсоюз Lufthansa Technik призвал отказаться от ремонта самолета Лукашенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».