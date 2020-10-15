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Германия, Франция и Польша призывают к новым выборам в Беларуси

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  • 15.10.2020, 18:32
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Германия, Франция и Польша призывают к новым выборам в Беларуси

Страны «Веймарского треугольника» выступили с совместным заявлением.

Страны «Веймарского треугольника» - Франция, Германия и Польша - призывают к проведению новых выборов в Беларуси, говорится в совместном заявлении глав МИД трех стран.

«Наши три страны серьезным образом осуждают насилие белорусских властей и произвольные аресты, последовавшие за президентскими выборами, результата которых мы не признаем. Они (страны) призывают к новым свободным и честным выборам в соответствии с международными стандартами в присутствии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ, без внешнего вмешательства», - сказано в заявлении.

Представители Берлина, Парижа и Варшавы поддерживают усилия ОБСЕ по установлению диалога между режимом и гражданами, призывают освободить политических заключенных и начать сотрудничать в рамках Московского механизма ОБСЕ.

«Они приветствуют жесткий ответ ЕС посредством принятия санкций, за выполнением которых будут регулярно следить и готовность принять дальнейшие ограничительные меры, включая меры против субъектов и высокопоставленных официальных лиц, включая Лукашенко», - сказано в документе.

Также три страны призывают Еврокомиссию разработать план по экономической поддержке Беларуси и ее граждан.

«Мы приветствуем немецкую программу гражданского общества «Развитие сотрудничества с гражданским обществом в странах Восточного партнерства и России", которая открыта для польских и французских представителей гражданского общества», - сказано в тексте.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

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