В воскресенье 18 октября в Беларуси пройдет Партизанский марш

В воскресенье 18 октября в Беларуси пройдет Партизанский марш18
- 16.10.2020, 8:55
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Наша страна известна всему миру как партизанский край.
У каждого белоруса есть партизанские гены. И в каждом из нас живет дух народных мстителей.
Крупнейшие белорусские телеграм-каналы призвали граждан страны выйти в это воскресенье, 18 октября, на Партизанский марш.
Место сбора в Минске — площадь и проспект Независимости.
В других городах страны — центральные улицы и площади.
Время традиционное — 14:00.
Это будет Марш партизан, упорных и непобедимых белорусов, готовых бороться за свое будущее и будущее своей страны.
Напоминаем, что Народный ультиматум властям истекает 25 октября. Наши требования:
1. Лукашенко должен объявить об уходе.
2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.
3. Все политзаключенные должны быть освобождены.