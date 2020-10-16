закрыть
16 октября 2020, пятница, 18:47
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эксперт: Переехавшие в Украину белорусские айтишники сгенерируют приток $120 миллионов

2
  • 16.10.2020, 16:28
  • 2,450
Эксперт: Переехавшие в Украину белорусские айтишники сгенерируют приток $120 миллионов
иллюстрационное Фото

Отток белорусских специалистов из страны растет.

Около 1200 белорусских IТ-специалистов переехали в Украину после подавления протестов 9-10 августа. Об этом сообщил министр цифровой информации Украины Александр Борняков, пишет «Немецкая волна».

По словам министра, поток белорусских специалистов растет, потому что ситуация в Беларуси не нормализуется.

Тем временем директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский подсчитал экономический эффект от присутствия в Украине белорусских айтишников.

Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается $120 млн в год дополнительных поступлений валюты в Украину. К тому же зарплата айтишника составляет от $2 тыс. до $7 тыс. в месяц, часть которой он будет тратить в Украине.

Подсчет выгод в Украине продолжается, как и релокация белорусских IТ-бизнесов.

Как сообщалось, заявки на релокацию от белорусских IТ-компаний в Украине принимает Европейская ассоциация программной инженерии (EASE).

Она получила уже более 40 заявок на переезд из Беларуси. Самая крупная компания, затеявшая релокацию, располагает штатом 1,5 тыс. сотрудников.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский