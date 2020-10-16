Эксперт: Переехавшие в Украину белорусские айтишники сгенерируют приток $120 миллионов 2 16.10.2020, 16:28

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иллюстрационное Фото

Отток белорусских специалистов из страны растет.

Около 1200 белорусских IТ-специалистов переехали в Украину после подавления протестов 9-10 августа. Об этом сообщил министр цифровой информации Украины Александр Борняков, пишет «Немецкая волна».

По словам министра, поток белорусских специалистов растет, потому что ситуация в Беларуси не нормализуется.

Тем временем директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский подсчитал экономический эффект от присутствия в Украине белорусских айтишников.

Если приехало 1200 специалистов, то, грубо говоря, получается $120 млн в год дополнительных поступлений валюты в Украину. К тому же зарплата айтишника составляет от $2 тыс. до $7 тыс. в месяц, часть которой он будет тратить в Украине.

Подсчет выгод в Украине продолжается, как и релокация белорусских IТ-бизнесов.

Как сообщалось, заявки на релокацию от белорусских IТ-компаний в Украине принимает Европейская ассоциация программной инженерии (EASE).

Она получила уже более 40 заявок на переезд из Беларуси. Самая крупная компания, затеявшая релокацию, располагает штатом 1,5 тыс. сотрудников.

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