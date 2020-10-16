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Почти 800 белорусских ИТ-специалистов воспользовались программой для переезда в Польшу

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  • 16.10.2020, 19:10
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Почти 800 белорусских ИТ-специалистов воспользовались программой для переезда в Польшу

Программа «Польша Business Harbour» действует около месяца.

Чуть более, чем за месяц с момента запуска программы польского правительства «Польша Business Harbour» для помощи перемещению белорусских ИТ-специалистов в Польшу, ее уже использовали почти 800 белорусских специалистов.

«Визы выданы 790 белорусским специалистам», — заявила Моника Гжеляк, представитель Польского агентства инвестиций и торговли, во время специального заседания экспертной группы, сообщает ресурс Telix.pl.

Она добавила, что польское агентство инвестиций и торговли продолжает вести «горячую линию» для заинтересованных сторон и оказывает прямые услуги компаниям, которые рассматривают возможность переезда из Беларуси — сейчас это около 22 ИТ-компаний разного масштаба.

«Это иностранные инвесторы в Беларуси, компании с капиталом из разных стран, которые когда-то решили инвестировать в Беларусь, но ситуация заставила их изменить позицию. Эти компании, например, рассматривали предложения Украины, Латвии и Литвы, но тем не менее мы сумели привлечь их в Польшу», — добавила Моника Гжеляк.

Отмечается, что развитию программы в последнее время мешает вынужденное сокращение польского дипломатического персонала в Беларуси, но Польша продолжает работать над привлечением ИТ-специалистов из Беларуси.

В сентябре в Польше стартовала программа польского правительства «Польша Business Harbour», которая предлагает специалистам IT-сферы, стартапам и ИТ-компаниям «без проблем переехать в Польшу».

В рамках программы белорусы могут узнать, как начать работу на территории Польши, при переезде сотрудников и их семей получить поддержку, юридическую и визовую помощь, связаться с органами самоуправления и специальными экономическими зонами, которые дают временные офисы и жилье. Также им обещают помочь в контактах с инвесторами и грантами на деятельность. Тем, кто решился переехать, назначат опекуна, который будет сопровождать их на протяжении всего процесса.

На днях появилась информация, что с начала протестов в Беларуси в Украину переехали около 1200 белорусских IT-специалистов.

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