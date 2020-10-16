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Белорусские власти заявили, что полностью «расплатились» за российский газ

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  • 16.10.2020, 20:11
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Белорусские власти заявили, что полностью «расплатились» за российский газ
ФОТO: SHUTTERSTOCK

В «Газпроме» так не считают.

Беларусь полностью рассчиталась с «Газпромом» за поставки газа в январе-сентябре текущего года. Данную информацию tut.by сообщили в Министерстве энергетики Беларуси. В «Газпром трансгаз Беларусь» не считают ситуацию с расчетами за поставленный газ полностью урегулированной.

«За поставленный в январе-сентябре природный газ расчеты произведены в полном объеме», — сказала пресс-секретарь Минэнерго Ольга Козлович. При этом она не назвала сумму, которую погасила белорусская сторона.

В «Газпром трансгаз Беларусь» (100%-ная белорусская «дочка» «Газпрома») заявили, что 16 октября получили от газоснабжающих организаций ГПО «Белтопгаз» и «Нафтана» денежные средства в размере, равном суммам задолженности за поставки природного газа в апреле-сентябре 2020 года («Белтопгаз») и в мае-сентябре 2020 года («Нафтан»).

Вместе с тем в нарушение договоров на поставку природного газа акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года газоснабжающими организациями «Белтопгаз» не подписаны, акты сдачи-приемки природного газа за март-сентябрь и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года «Нафтаном» не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена, сообщили в белорусской дочке «Газпрома».

В «Газпром трансгаз Беларусь» не считают ситуацию с расчетами за поставленный природный газ полностью урегулированной до момента подписания вышеуказанных документов, письменного уведомления компании о произведенных платежах и их назначении в соответствии с заключенными договорами, а также полного погашения пени.

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