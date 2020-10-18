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Столица и регионы Беларуси протестуют каждый день: яркое видео

  • 18.10.2020, 10:21
  • 4,561
Столица и регионы Беларуси протестуют каждый день: яркое видео
Фото: tut.by

До победы!

Минск и регионы Беларуси выходят на протесты каждый день.

Обзор сегодняшних акций 17 октября в одном видео опубликовал телеграм-канал UsyLukashenko.

«И все-таки это очень трогательно и важно, когда белорусы выходят на протесты каждый день в своих дворах! Мы заряжаем друг друга бесконечным позитивом, силами и решимостью продолжать протест дальше, знакомимся, создаем новые креативные идеи. Мы показываем друг другу и всем белорусам, что мы не одни и что мы не устанем и не сдадимся. Вместе - до победы!», - пишет телеграм-канал.

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